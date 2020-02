MFW2020, Versace uomo e donna: forza, cervello e nuove sensualità

Sensualità, sicurezza in sé stessi, libertà d’espressione e senso di appartenenza. Versace ne è sinonimo da sempre e per la collezione autunno-inverno 2020-21 celebra ancora una volta i temi dell’inclusività e dell’uguaglianza presentando, per la prima volta sulla stessa passerella della Fashion week milanese, le collezioni co-ed, uomo e donna insieme. “Chi sono la donna e l’uomo di oggi ?”, si è chiesta Donatella Versace…

DUE FORZE CHE SI EQUIVALGONO - Mai timorosa di esprimere un forte punto di vista, la maison concepisce una collezione per chi non vuole necessariamente compiacere gli altri, ma è così sicuro di sé stesso da andare oltre l’opinione comune. “Il motivo per cui ho deciso di presentare insieme sulla passerella le collezioni uomo e donna è per sottolineare quanto la loro forza si equivalga – ha spiegato Donatella Versace –. Non ha niente a che fare con il genere che li distingue, piuttosto con il fatto che il loro potere proviene da un tipo di fiducia diverso, che deriva da un lato dalla loro sensualità esuberante e dall’altro dal proprio cervello”.



I TREND IN PASSERELLA - Un nuovo concetto di sensualità, sussurrata e mai urlata, è rappresentata dai tagli che caratterizzano gli abiti femminili e i completi sartoriali maschili. Strutturati o rinforzati, i tessuti sono doppiati per conferire linee precise e nette agli abiti, alle gonne e alle giacche. Per l’uomo l’accento è sulle spalle, che sono rinforzate. La vita è stretta, mentre i volumi si fanno ampi nei pantaloni. Il corpo maschile e femminile è sottolineato grazie all’utilizzo di tessuti che esaltano le forme: flamboyant e irriverenti nella loro massima espressione. I capi da uomo accentuano la mascolinità di chi li indossa e i riferimenti sportivi sono molteplici: dalle tute ai capi in nylon reticolato. La nuova sneaker Trigreca completa i look.

UN FINALE ‘SFOLGORANTE’ - La sfilata si conclude con una sequenza di look da sera caratterizzati da silhouette grafiche, da spalle accentuate e dall’iconico tessuto in ‘metal-mesh’ che avvolge il corpo per dar vita a minidress dal taglio scultoreo. La nuova finitura a intarsio combina per la prima volta il ‘metal mesh’ e il ‘crystal mesh’.