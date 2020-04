Moda, casa e smart working: quello che indossi influisce sull’umore

In fondo si è sempre saputo ma forse mai come ora ce ne stiamo rendendo conto. Anche quello che si indossa in questo periodo di quarantena domestica e lockdown legato all’emergenza coronavirus, influisce in maniera importante sull’umore . Che si trascorrano le giornate a casa o in modalità smart working, è importante perciò mantenere o ristabilire una propria routine quotidiana, che preveda anche una certa cura nel vestire .

IL PIGIAMA? SOLO PER DORMIRE - Via libera a un abbigliamento più comodo e meno formale, alle tute e alle felpe, ma rendersi presentabili pur rimanendo tutto il giorno in casa è essenziale, innanzitutto per il proprio equilibrio psicofisico e a prescindere che siano o meno in programma videochiamate e videochat di lavoro. Del resto, esiste un’ampia serie di studi dedicati all’argomento: il modo in cui si sceglie di vestire influenza non soltanto la nostra mente ma anche la percezione delle altre persone e può contribuire a suscitare o meno empatia. Sempre secondo alcune ricerche riportate in Rete, indossare determinati abiti, inoltre, può aiutare a sentirsi meno ansiosi e meno depressi. Non solo siamo come vestiamo ma – per dirla con Karen Pine, professoressa di Psicologia dell’Università di Hertfordshire – addirittura lo “diventiamo”.