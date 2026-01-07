In mutande nel metrò, tutti pazzi per la No Trousers Tube Ride

Christmas Jumper Corgi, l’allegra parata dei cani con i maglioni natalizi
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade
Londra si prepara all'edizione 2026 del caratteristico giro in metropolitana senza indossare i pantaloni
A Londra torna l'appuntamento con la No Trousers Tube Ride 2026 © IPA
Mutande e biglietto, please. Sta per rinnovarsi a Londra l'appuntamento con un'iniziativa all'insegna dell'allegria. Non ha altro scopo se non divertire e suscitare qualche sorriso la No Trousers Tube Ride, che prevede di viaggiare in metropolitana senza pantaloni - né gonne -, indossando la sola biancheria intima (ma comunque con una "copertura adeguata", per ragioni di legalità).
La data del 2026, da segnare sul calendario, è quella di domenica prossima, 11 gennaio. La partecipazione è gratuita - eccetto il costo del titolo di viaggio per il metrò - e aperta a tutti. Il rigore delle temperature invernali, negli scorsi anni, non ha infatti scoraggiato quanti hanno preso parte all'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2002 a New York, la No Pants Subway Ride.
A Londra, la No Trousers Tube Ride
Non è richiesta prenotazione, si esce di casa vestiti di tutto punto: ci si reca al punto di ritrovo a Chinatown entro le ore 14:45 di domenica 11 gennaio 2026, alle 15 la partenza verso la stazione del metrò con un capogruppo, nominato dagli organizzatori. I pantaloni si sfilano solo all'ingresso della metropolitana, prima di salire a bordo di un treno. La raccomandazione ai partecipanti è di comportarsi con nonchalance e naturalezza, come se non ci fosse nulla di anomalo.
