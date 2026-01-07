In mutande nel metrò, tutti pazzi per la No Trousers Tube Ride

La data del 2026, da segnare sul calendario, è quella di domenica prossima, 11 gennaio. La partecipazione è gratuita - eccetto il costo del titolo di viaggio per il metrò - e aperta a tutti. Il rigore delle temperature invernali, negli scorsi anni, non ha infatti scoraggiato quanti hanno preso parte all'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2002 a New York, la No Pants Subway Ride.