Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
LE ORIGINI E IL SIGNIFICATO

In mutande nel metrò, tutti pazzi per la No Trousers Tube Ride

Londra si prepara all'edizione 2026 del caratteristico giro in metropolitana senza indossare i pantaloni

07 Gen 2026 - 22:31
A Londra torna l'appuntamento con la No Trousers Tube Ride 2026 © IPA

A Londra torna l'appuntamento con la No Trousers Tube Ride 2026 © IPA

Mutande e biglietto, please. Sta per rinnovarsi a Londra l'appuntamento con un'iniziativa all'insegna dell'allegria. Non ha altro scopo se non divertire e suscitare qualche sorriso la No Trousers Tube Ride, che prevede di viaggiare in metropolitana senza pantaloni - né gonne -, indossando la sola biancheria intima (ma comunque con una "copertura adeguata", per ragioni di legalità). 

In mutande nel metrò: che cos'è la No Trousers Tube Ride

 La data del 2026, da segnare sul calendario, è quella di domenica prossima, 11 gennaio. La partecipazione è gratuita - eccetto il costo del titolo di viaggio per il metrò - e aperta a tutti. Il rigore delle temperature invernali, negli scorsi anni, non ha infatti scoraggiato quanti hanno preso parte all'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2002 a New York, la No Pants Subway Ride.  

© IPA

© IPA

A Londra, la No Trousers Tube Ride

Leggi anche

Mary Quant: com'è nata la "sua" minigonna, il capo più femminista

La minigonna nella storia: innovazione, moda e rivoluzione

Giornata mondiale della minigonna: storia e battaglie di un “cult”

No Trousers Tube Ride 2026: come partecipare

 Non è richiesta prenotazione, si esce di casa vestiti di tutto punto: ci si reca al punto di ritrovo a Chinatown entro le ore 14:45 di domenica 11 gennaio 2026, alle 15 la partenza verso la stazione del metrò con un capogruppo, nominato dagli organizzatori. I pantaloni si sfilano solo all'ingresso della metropolitana, prima di salire a bordo di un treno. La raccomandazione ai partecipanti è di comportarsi con nonchalance e naturalezza, come se non ci fosse nulla di anomalo. 

Christmas Jumper Corgi, l’allegra parata dei cani con i maglioni natalizi

1 di 10
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

Leggi anche

Giornata dei calzini spaiati: che cos'è e perché aderire

Il tartan tra celebs e sfilate: Kylie Minogue, Sarah Jessica Parker, la principessa Kate Middleton e un look inverno 2026 in passerella

Perché il tartan non passa mai di moda (soprattutto a Natale)

mutande
metro

Sullo stesso tema