È la Giornata dei calzini spaiati: che cos'è e perché aderire

Festeggia quest'anno su Facebook la decima edizione eppure le candeline da spegnere sono in realtà tredici. Tanti sono, infatti, gli anni passati da quando è nata l'idea, in una scuola primaria a Terzo di Aquileia, in Friuli, dai bambini e dalla loro maestra Sabrina.



La Giornata dei calzini spaiati cade il primo venerdì del mese di febbraio, ragione per cui non ha una data fissa. Dietro, c'è tutto un mondo da scoprire. La ricorrenza è nata per sensibilizzare gli alunni all'autismo e il messaggio è tanto semplice quanto importante: accogliere la diversità. L’iniziativa intende, perciò, promuovere una tematica universale e inclusiva basata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé. Tutti diversi, tutti importanti. Diversità è bellezza, insomma, e aiuta a non sentire il peso della solitudine, che è in fondo la stessa sensazione provata da un calzino quando smarrisce il compagno.



L’evento, come si legge nel manifesto sulla pagina Facebook dedicata, è nato per gioco e vuole essere portato avanti con questo spirito. Aderire è semplicissimo: basta indossare due calzini che non siano abbinati tra loro e postare una foto sui social. Tra gli hashtag da usare, #calzinispaiati2023.