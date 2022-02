Giornata dei calzini spaiati 2022: come e perché è bello aderire

DIVERSITÀ È BELLEZZA - L'idea è nata dodici anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli, incoraggiata da una maestra, Sabrina. Il messaggio è tanto semplice quanto importante: accogliere la diversità. L’iniziativa intende, perciò, sensibilizzare verso una tematica universale e inclusiva, basata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé. Diversità è bellezza, insomma, e aiuta a non sentire il peso della solitudine. Ora più che mai, visto anche il delicato momento che si sta attraversando per via della pandemia. Un modo per non sentirsi esclusi, alienati e disorientati. Un antidoto all'isolamento e alla solitudine, la stessa sensazione provata da un calzino che smarrisce il compagno. Aderire e partecipare è semplicissimo: basta indossare due calzini che non siano abbinati tra loro e postare una foto sui social. Tra gli hashtag da usare, #calzinispaiati2022.