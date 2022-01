Moda, Chanel: perché le modelle hanno sfilato con un occhio nero

Moda, Chanel: tutti i look della sfilata Haute Couture a Parigi Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 1 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Particolare del make up, un occhio nero: atto di denuncia contro la violenza sulle donne, provocazione o ispirazione stilistica? Showbit 2 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 3 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Particolare del make up, un occhio nero: atto di denuncia contro la violenza sulle donne, provocazione o ispirazione stilistica? Showbit 4 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 5 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Particolare del make up, un occhio nero: atto di denuncia contro la violenza sulle donne, provocazione o ispirazione stilistica? Showbit 6 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 7 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 8 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 9 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 10 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 11 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 12 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 13 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 14 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 15 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 16 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 17 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 18 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 19 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 20 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 21 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 22 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 23 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 24 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 25 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 26 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 27 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 28 di 29 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 Showbit 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Atto di denuncia, provocazione o semplicemente un’ispirazione per il make up? Chanel ha presentato a Parigi la sua collezione Haute Couture per la prossima primavera estate. Ad aprire la sfilata, Charlotte Casiraghi in sella al suo cavallo Cousco, riferimento alla passione per l’equitazione di Gabrielle “Coco” Chanel. A chiuderla, un omaggio all’attore francese Gaspard Ulliel, recentemente scomparso per un incidente con gli sci. Nel mezzo, le creazioni di alta moda della maison parigina, presentate in passerella da alcune modelle con un vistoso occhio nero…