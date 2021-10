Moda, sfilata Chanel: costumi da bagno e foto nel segno di Lagerfeld

Di cosa è fatta la moda? "In fondo di vestiti, modelle e fotografie ", spiega Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel. "Adoravo il suono dei flash che si accendevano alle sfilate negli anni Ottanta, quando le modelle erano su una passerella rialzata. Volevo rivivere quell'emozione ". E la presentazione della collezione primavera estate 2022, al Grand Palais Éphémère di Parigi, è diventata perciò l'occasione per farlo, con tanti fotografi a scattare a bordo pedana.

NEL SEGNO DI LAGERFELD – Una sfilata in cui tutto parte da un'immagine: la foto scattata dalla modella Vivienne Rohner, il ritratto il bianco e nero che compare anche sull'invito e nell'allestimento. Del resto, l'indimenticato (e indimenticabile) Karl Lagerfeld, di cui Virginie Viard è stata per tanti anni il braccio destro, scattava lui stesso le campagne Chanel. In passerella, anche molti costumi da bagno. Molto semplici, in oro bianco o con rifiniture nere.