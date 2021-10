Moda: Valentino sfila per strada a Parigi, riproposti abiti "cult"

PASSERELLA, MARCIAPIEDE E UMANITÀ - In passerella, riproposti abiti della maison degli anni Sessanta. Cinque, per l’esattezza, presentati però con gli anfibi. Non mancano i colori: dal fucsia al rosa, dal melanzana al giallo, nero e marrone, bianco. Tra cappe e mini dress, tuniche e shorts, camicie oversize, jeans e sandali piatti, il guardaroba per lei va bene anche per lui. Quotidianità e assenza di stereotipi di ogni tipo. “La bellezza oggi – ha aggiunto ancora Piccioli – non è più straordinarietà ma emozione, umanità e diversità”.