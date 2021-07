Moda, Valentino: perché la sfilata a Venezia è qualcosa di unico

Moda, Valentino Haute Couture: i look magici della sfilata a Venezia Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 1 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 2 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 4 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 5 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 6 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 7 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 8 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 13 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 Ansa 22 di 23 Valentino Des Ateliers – Haute Couture autunno inverno 2021 2022 | Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Ansa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una sfilata sul filo dell’acqua, da togliere il fiato. Abiti che sono vere proprie opere d’arte, preziosissimi e frutto di un incontro di mondi. Valentino ha scelto le Gaggiandre dell’Arsenale di Venezia, luogo espositivo della Biennale e di grande suggestione, per presentare la sua collezione di alta moda per l’autunno inverno 2021 2022, “Valentino Des Ateliers”. Un dialogo tra moda e arte, che hanno nella creatività il loro punto di incontro, e che il direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli ha riunito in una specie di “factory”, alla quale hanno collaborato 17 artisti da tutto il mondo, in gran parte pittori.