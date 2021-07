Moda, sfilate Parigi Haute Couture: Dior e Chanel, i look preziosi

La vita che ritorna. Giornate di alta moda a Parigi, con le sfilate della Fashion week dedicata alla Haute Couture finalmente in presenza. La voglia di tornare a sognare, traendo spunto dalla forza del passato e della memoria, per aprirsi a un futuro di nuove consapevolezze e da scoprire lasciandosi trasportare dalla meraviglia . Questo il fil rouge delle presentazioni delle collezioni di Chanel e Dior per il prossimo autunno inverno.

CHANEL, ABITI CHE SEMBRANO QUADRI - Dettagli preziosi e legami con il passato, con la storia della maison. Le creazioni Haute Couture di Chanel per i prossimi freddi sono senza tempo, l'eleganza è sofisticata e discreta. "Ci sono abiti di ispirazione impressionista", ha spiegato la direttrice creativa Virginie Viard. Non per caso, la sfilata di presentazione si è svolta all'interno del museo della Moda di Parigi. Ricami e applicazioni impreziosiscono i classici tailleur in tweed, gonne a balze e romanticissime ruches, pizzi, piume, fiori in tessuto tridimensionale, perle (naturalmente) e cappelli a tesa larga.



Sfilate Paris Fashion Week, Dior Haute Couture: i look da sogno



DIOR, TESSUTI E RICAMI PREZIOSI - Una collezione caratterizzata dalla materialità, quella Haute Couture proposta da Dior per l'autunno inverno 2021-2022. E ispirata dal senso del tatto. È così, per la direttrice artistica Maria Grazia Chiuri, che tessiture e ricami fanno da tramite, trasmettono memoria, protezione, cura e poesia. I tessuti hanno, perciò molteplici varianti e dimensioni: si va dal quadri - o check - al tweed, strascichi e plissé, catene intrecciate a mano che disegnano motivi sul corpo. Sfilano cappotti, mantelle, cappelli da cavallerizza. I colori sono il bianco e il nero ma anche l'azzurro polveroso o il nude, tanto cari a monsieur Christian.