Moda, Dior Cruise 2022: la sfilata ad Atene tra pepli e sneakers

Andare alle radici della nostra civiltà. Non per nostalgia ma per il desiderio di ricomporre quella frammentazione che è la condizione che caratterizza il nostro modo di comprendere il mondo e di interiorizzarlo. La maison Dior ha scelto lo Stadio Panathinaiko ad Atene per presentare la collezione Cruise 2022. Nella città dedicata alla dea Atena, sfilano insieme pepli leggeri e bianchi, a evocare il marmo e le statue antiche, e le sneakers. C’è anche il blu della Grecia e l’oro.