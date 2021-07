Moda, sfilate Parigi Haute Couture: Armani Privé, torna lo splendore

Moda, sfilate Parigi Haute Couture: Armani Privé, i look più belli Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 1 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 2 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 3 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 4 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 5 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 6 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 7 di 8 Giorgio Armani Privé - collezione autunno inverno 2021 2022 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Giorgio Armani ha portato in passerella Privé, la sua Haute Couture, per il prossimo autunno inverno trasformando segni, linee e colori in un’inedita traiettoria espressiva, che supera il senso del tempo. In questa nuova sfilata, ospitata per la seconda volta nel palazzo dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, ha inserito anche alcuni capi dell’ultima collezione di alta moda in omaggio a Milano, creando così un fil rouge a sottolineare un senso profondo di autenticità che va oltre le stagioni. Sono la luce, lo splendore di tessuti che sembrano liquidi, la luminosità di rasi e sete percorsi da un sottilissimo filo di metallo a dare un’impressione di festosa leggerezza.