Sfilate Milano Fashion Week 2021, Giorgio Armani: evviva la vita

Lì dove tutto è iniziato. Nel palazzo (e nel giardino) di via Borgonuovo 21, a Milano. Giorgio Armani torna a esplorare l’idea dell’ abito che libera, invece di costringere , della leggerezza di pensiero invece della sventatezza, del classico come segno di progresso. Lo fa osservando il tempo in cui viviamo, il senso condiviso del vestire che si allontana sempre più dalla formalità e abbraccia con decisione lo sportswear.

UN PARTICOLARE SENSO DI LEGGEREZZA - I completi per la collezione maschile per la primavera estate 2022 si rinnovano nelle forme, proponendo l’idea del sopra e sotto coordinati: una camicia da sera con il collo a listino o la giacca tagliata come il giubbotto di denim abbinata ai pantaloni con le pinces realizzati nella stessa lana gessata, o la giacca-gilet con i bermuda. Sono creazioni pervase da un particolare senso di leggerezza: materie senza peso, forme che accompagnano fluidamente il corpo, un atteggiamento pacatamente noncurante. Un modo di vestire sportivo, perché dinamico, confortevole e incisivo, fatto di scelte istintive ed essenziali e colori che muovono dal blu alle tonalità sabbia e al bianco gesso, per accendersi in note di rosso e verde che richiamano il mondo della natura. Il tutto, sempre, in armonia. In puro stile Armani.