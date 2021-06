Sfilate Milano Fashion Week 2021, Dolce & Gabbana: omaggio all’Italia

Tornare a uscire, tornare a divertirsi. È un messaggio di allegria e spensieratezza quello con cui Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno accompagnato la sfilata di presentazione della collezione “Light Therapy” di Dolce&Gabbana, presentata a Milano nell’ambito della Fashion Week dedicata alla moda uomo. Un inno all’Italia andato in scena in un allestimento di luminarie, proprio come quelle che illuminano le strade dei paesini durante le feste patronali…

UN MODO PER RICOMINCIARE INSIEME - Una vera festa italiana, dal vivo e in presenza, dopo due edizioni in digitale. Ricami di cristalli coloratissimi e pennellate di colore, camicie che lasciano intravedere il busto per un ritorno a un nuovo edonismo, alla voglia di spensieratezza, di sensualità, e tute sportive tricolore. “La moda è emozione e condivisione – hanno sottolineato gli stessi Dolce e Gabbana –, un modo per stare e ricominciare insieme".