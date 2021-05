Moda e riaperture: Giorgio Armani torna alle sfilate con il pubblico

Ufficio stampa

Giorgio Armani nel cortile di via Borgonuovo 21 (1987, foto di Richard Corman)



È stato il primo a sfilare a porte chiuse, durante la Fashion week di Milano del febbraio 2020. Il primo a intuire il momento particolarmente delicato con cui il nostro Paese si sarebbe da lì a poco dovuto misurare nei mesi a seguire, per via del Covid 19. Da lì l'impegno e le donazioni, la produzione di camici, i messaggi di sostegno ai medici e di speranza per il post-pandemia. Arriva, ora, da lui anche un segnale importante di ripartenza: Giorgio Armani ha annunciato, infatti, che le prossime sfilate in programma il 21 giugno e il 6 luglio si svolgeranno in presenza del pubblico.