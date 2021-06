Sfilate Milano Fashion Week: Prada e Fendi, la luce fuori dal tunnel

La gioia di un bambino che va al mare. E che lo trova quasi all’improvviso, uscendo da un tunnel spoglio e tortuoso. Prada presenta la sua collezione uomo per la prossima primavera estate come fosse una fuga su una spiaggia. Rimandano al tempo del lockdown e a un futuro di libertà anche le creazioni di Fendi per la bella stagione del 2022. C’è tanta voglia di nuovo, di superamento delle costrizioni, di un ritrovato ottimismo in questa Milano Fashion Week…

PRADA, LA VITA FUORI DAL TUNNEL – È la gioia il sentimento che fa da fil rouge per le proposte menswear della primavera estate 2022 di Prada. I modelli attraversano un tunnel rosso e arrivano su una spiaggia e fino al mare. In passerella giacche sartoriali e giubbotti di pelle, maglie optical, felpe in spugna e, naturalmente, shorts. "Un senso di utopia, di ideale, di speranza e positività. Immergersi nella natura, andare in spiaggia, è sinonimo di libertà. È davvero un bisogno primario ma anche un bisogno intellettuale". Miuccia Prada ha raccontato così la collezione disegnata in tandem con Raf Simons. Una transizione, che da uno spazio urbano porta a immergersi direttamente nella natura.

FENDI, SPAZI DI LIBERTÀ - "Siamo stati tutti costretti a cambiare punto di vista, a osservare il mondo da angolazioni inaspettate" ha spiegato Silvia Venturini Fendi che, per la collezione per la prossima estate, è partita proprio dalla vista su Roma che si gode a 360 gradi dal quartier generale della maison, il Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur. Una rivendicazione di libertà, il messaggio che arriva forte e chiaro guardando al futuro. In passerella stampe con la mappa della Città eterna, motivi astratti, t-shirt crochet, giacche leggerissime in organza e nylon che – a sorpresa – lasciano la vita scoperta. "C'è una grande evoluzione nella moda maschile, una gran voglia di libertà, forse perché abbiamo confini ristretti – ha sottolineato la direttrice creativa – e per questo mi è piaciuto provocare mostrando la pancia, come a difendere uno spazio di libertà".