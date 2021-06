Moda uomo, la sfilata di Dior con Travis Scott tra cactus e champagne

Una Death Valley dal cielo cangiante, sotto nuvole viola e rosa, enormi cactus e rose giganti. Kim Jones ha preso ispirazione dal viaggio in Texas di Monsieur Christian , nel 1947, per la collezione Dior Homme per la prossima estate, presentata alla Fashion Week di Parigi. La sfilata ha voluto celebrare anche la collaborazione tra il direttore creativo della maison e Travis Scott , rapper e produttore discografico di origini texane. Due mondi a confronto, opposti e complementari .

PER I “NOMADI METROPOLITANI”- In passerella, il guardaroba dei “nomadi metropolitani”: abiti minimali e incursioni fluo, stampe pitonate e borchie, trench e bermuda, camicie come tele, frutto dell’opera dell’artista americano George Condo. Queste ultime andranno all’asta e il ricavato verrà destinato alla creazione di borse di studio per giovani talenti creativi.