Moda uomo, consigli di stile: i calzini, come indossarli e abbinarli

La questione potrebbe non essere così banale, perché indossare bene le calze da uomo non è sempre scontato. Del resto, si è soli davanti alle scelte. Vediamo, allora, cosa considerare e a cosa prestare attenzione per valutare i calzini più adatti a ogni occasione.

COME SCEGLIERLI - L’acquisto di un paio di calzini da uomo implica necessariamente due variabili: la tipologia di tessuto e la lunghezza. I più diffusi e resistenti sono in cotone. Nella variante in filo di Scozia sono più morbidi e setosi, sottili, pregiati: sono perciò i più indicati per le occasioni dov'è richiesta una certa eleganza. I freddolosi potrebbero apprezzare molto le composizioni in lana e in cashmere: attenzione, però, perché oltre a essere riservati alle occasioni più informali, quest'ultimi in particolare potrebbero consumarsi più velocemente. I veri gentlemen, poi, mai vestirebbero calze corte: la lunghezza ideale è quella fino al polpaccio.



COME ABBINARLI - Veniamo anche agli abbinamenti. I calzini vanno indossati dello stesso colore della scarpa o di una tonalità molto vicina. Vanno anche coordinati all'abito: se è blu, saranno di conseguenza blu anche loro, in tinta unita sempre. Nel caso in cui l'abito fosse di un altro colore, per non sbagliare è preferibile indossarli di un tono più scuro. I più audaci, giocano con lo stile e li abbinano alle cravatte o al colore della camicie. In generale, le fantasie sono indicate per i look casual e sportivi, mai per le cerimonie ufficiali.