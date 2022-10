Moda, stop alle pellicce animali: un brand italiano dà l'esempio

RITORNO ALLA NATURA

materiali innovativi e resistenti

dettagli riconoscibili

funzionalità tecnica

innovazione e moda

– Le collezioni del brand sono ispirate ai veri parajumpers (ovvero gli uomini del 210mo Rescue Squadron, che rischiano la vita in missioni di recupero nei luoghi più ostili della Terra) di Anchorage, in Alaska, e realizzate con, con extra imbottitura in piuma per l'autunno-inverno e nylon leggero e traspirante per la primavera e l'estate. Ogni capo presenta idi Parajumpers: dal patch con il motto “That Others May Live”, al tape elastico giallo ispirato al gancio del paracadute. Più di tutto, sono un mix di