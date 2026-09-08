UNA DICHIARAZIONE D'AMORE

New York e la moda: la mostra con Sarah Jessica Parker e altri volti noti

Vittoria Ceretti, Spike Lee e un racconto per immagini di Alicia Keys: una grande esposizione a cielo aperto celebra la città nei suoi luoghi più iconici

08 Set 2026 - 22:56
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"New York in Moncler": Winter Runway, Sarah Jessica Parker, 2023 © Ufficio stampa

"New York in Moncler": Winter Runway, Sarah Jessica Parker, 2023 © Ufficio stampa

New York, la moda e una mostra destinata a fare storia. La Grande Mela fa da palcoscenico a una delle più grandi retrospettive a cielo aperto mai ospitate in città. Una "dichiarazione d'amore" attraverso le immagini e i racconti dei suoi volti noti nei luoghi più iconici, un'iniziativa nata dall'intuizione e dall'impegno di un brand che da vent'anni ha legato la sua storia a quella di questo luogo unico al mondo.  

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New York raccontata attraverso la moda, l'arte, l'amore

 Un grande progetto a cielo aperto, che tocca il cuore pulsante di una delle città più spettacolari del mondo, i suoi luoghi più rappresentativi, che fanno parte dell'immaginario collettivo. È Moncler a portare in scena questa grande retrospettiva, "New York in Moncler", dedicata alla storia ventennale con la città. Esposta dal 9 al 13 settembre, racconta momenti condivisi, collaborazioni, scambi culturali: la Grande Mela ha fatto da palcoscenico alle sue sfilate durante la Fashion Week, ha ospitato eventi speciali, spettacoli sul ghiaccio, installazioni immersive. Attimi che hanno definito l'evoluzione del brand, nato nel 1952 sulle Alpi francesi e che nel corso del tempo ha saputo trasformarsi in un dialogo continuo tra creatività e contemporaneità.  

Moda, Moncler celebra New York con una mostra spettacolare

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© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection
© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection
© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection

© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection

© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection

Una dichiarazione d'amore rivolta alla città

 Le immagini che compongono la mostra contribuiscono a definire il linguaggio creativo attuale di Moncler, anche attraverso i volti di ospiti speciali, come gli attori Sarah Jessica Parker e Penn Badgley, il regista Spike Lee, la supermodella Vittoria Ceretti. A celebrare ulteriormente questi ricordi è anche un corto a cui ha prestato la propria voce Alicia Keys, newyorchese di nascita e amica della maison. >> Guarda il video 

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