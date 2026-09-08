New York e la moda: la mostra con Sarah Jessica Parker e altri volti noti

Un grande progetto a cielo aperto, che tocca il cuore pulsante di una delle città più spettacolari del mondo, i suoi luoghi più rappresentativi, che fanno parte dell'immaginario collettivo. È Moncler a portare in scena questa grande retrospettiva, "New York in Moncler", dedicata alla storia ventennale con la città. Esposta dal 9 al 13 settembre, racconta momenti condivisi, collaborazioni, scambi culturali: la Grande Mela ha fatto da palcoscenico alle sue sfilate durante la Fashion Week, ha ospitato eventi speciali, spettacoli sul ghiaccio, installazioni immersive. Attimi che hanno definito l'evoluzione del brand, nato nel 1952 sulle Alpi francesi e che nel corso del tempo ha saputo trasformarsi in un dialogo continuo tra creatività e contemporaneità.