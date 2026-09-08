New York e la moda: la mostra con Sarah Jessica Parker e altri volti noti

Moda, Moncler celebra New York con una mostra spettacolare
© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection
© Ufficio stampa | "New York in Moncler": Midtown Mountains, Chrysler Building, 2014. Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico grattacielo per la campagna autunno inverno di Moncler Collection