Guerra Russia Ucraina: un abbraccio collettivo per chiedere pace

"Peace, please" (letteralmente: pace, per favore) si legge al centro della scena. Promuove un messaggio di fratellanza universal e un progetto che parla di uguaglianza e che intende arrivare diretto al cuore delle persone.



Si chiama "All brothers together" la campagna di comunicazione straordinaria in cui modelli di varie nazionalità ed etnie vestono capi di Ciesse Piumini, l'iconico brand italiano di abbigliamento urbano e sportivo di proprietà di Sport Fashion Service, che fa capo alla quotata Mittel. Protagonista, al centro dello scatto fotografico, l'abbraccio fraterno tra un modello russo e una modella ucraina, insieme al "piumino della pace". L'intero gruppo, unito dai colori delle varie bandiere del mondo, vuole infatti rappresentare un ideale di amicizia e amore fraterno, non condizionato dalle separazioni dei muri e dalle guerre.



"Nel contesto particolare che stiamo vivendo abbiamo ritenuto nostro dovere realizzare una comunicazione dove il prodotto diviene lo strumento per vestire, letteralmente, un inequivocabile messaggio di amore e fratellanza universale - spiega Marco Colacicco, Presidente di Mittel e di Sport Fashion Service -. "All brothers together" vuole farci ricordare il valore primario della pace, che è alla radice del cuore di ogni uomo, senza distinzioni di nazione, etnia, genere e ceto".