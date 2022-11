Moda: i giocatori del Barça indosseranno un super brand italiano

PER IL BARÇA, UNA "PALESTRA DI STILE" - È la prima volta che tutte e tre le squadre sportive professionistiche del club catalano - quella maschile, quella femminile e quella di pallacanestro - condividono lo stesso partner per l'abbigliamento formale. Indosseranno Herno durante le loro trasferte nelle competizioni europee, oltre alle finali delle diverse competizioni a cui le squadre potranno partecipare. Per il brand italiano, che crea capi unici per ricerca, manifattura e tecnologia, la sfida si traduce nel vestire giocatori con fisicità molto diverse tra loro, tra donne e uomini del calcio, ed i giocatori di basket.

IMPEGNO, LAVORO E RADICI - La partnership tra Herno e l’FC Barcelona è nata da una serie di ideali condivisi, essendo entrambe delle realtà che aspirano all'eccellenza nei rispettivi campi attraverso l'impegno, il lavoro di squadra e l'ambizione. Si tratta inoltre di due marchi che sono sempre rimasti fedeli alle loro radici nel corso degli anni. Il Barça non ha mai dimenticato le sue origini catalane e le sue tradizioni, e questo gli vale la fedeltà di milioni di affezionati, una massa eterogenea e cross-gender. Così come Herno, che prende il nome da uno dei torrenti che attraversano Lesa, sulle rive del Lago Maggiore dove l'azienda è nata, e che ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con la sua regione e la sua produzione altamente artigianale.