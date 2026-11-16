SVELATA LA CITTÀ

Dove si terrà la prossima sfilata di Gucci? Ecco l'indizio

La data da segnare sul calendario è il 17 maggio 2027. In passerella, la collezione Cruise 2028 firmata dal direttore creativo Demna

16 Nov 2026 - 17:59
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Gucci presenterà la sfilata Cruise 2028 a Shanghai il 17 maggio 2027: l'annuncio della maison © Ufficio stampa

Gucci presenterà la sfilata Cruise 2028 a Shanghai il 17 maggio 2027: l'annuncio della maison © Ufficio stampa

Gucci ha reso noto che presenterà con una sfilata in Cina, a Shanghai, la collezione Cruise 2028. La data da segnare sul calendario è il 17 maggio 2027. 

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Perché Gucci ha scelto la Cina per la sua prossima sfilata Cruise

 Città in costante evoluzione, Shanghai rappresenta da tempo un crocevia di cultura, creatività e scambi internazionali. La sfilata si inserisce nel dialogo di lunga data tra la maison fiorentina e la città, dove Gucci ha ripresentato le proprie collezioni, tra cui quella dedicata alla stagione autunno inverno 2012 e Aria nel 2021. Il legame si è sviluppato anche attraverso iniziative culturali e mostre, tra cui "No Longer / Not Yet" nel 2015, "The Artist is Present", a cura di Maurizio Cattelan, nel 2018, "Gucci Cosmos" nel 2023 e "Gucci Bamboo: Decoding an Icon" nel 2025. In questo contesto, la stessa maison svelerà la collezione Cruise 2028 firmata dal direttore creativo Demna, celebrando il trentesimo anniversario dell’apertura del suo primo negozio in Cina e inaugurando un nuovo capitolo del proprio rapporto con Shanghai e con l’energia creativa della città

© Ufficio stampa

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Gucci presenterà la sfilata Cruise 2028 a Shanghai il 17 maggio 2027: l'annuncio della maison

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