Dove si terrà la prossima sfilata di Gucci? Ecco l'indizio

Città in costante evoluzione, Shanghai rappresenta da tempo un crocevia di cultura, creatività e scambi internazionali. La sfilata si inserisce nel dialogo di lunga data tra la maison fiorentina e la città, dove Gucci ha ripresentato le proprie collezioni, tra cui quella dedicata alla stagione autunno inverno 2012 e Aria nel 2021. Il legame si è sviluppato anche attraverso iniziative culturali e mostre, tra cui "No Longer / Not Yet" nel 2015, "The Artist is Present", a cura di Maurizio Cattelan, nel 2018, "Gucci Cosmos" nel 2023 e "Gucci Bamboo: Decoding an Icon" nel 2025. In questo contesto, la stessa maison svelerà la collezione Cruise 2028 firmata dal direttore creativo Demna, celebrando il trentesimo anniversario dell’apertura del suo primo negozio in Cina e inaugurando un nuovo capitolo del proprio rapporto con Shanghai e con l’energia creativa della città.