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Chanel torna in Italia: tutto quello che sappiamo sulla sfilata a Roma

La maison scrive un nuovo capitolo nella sua storia con il nostro Paese scegliendo la Città eterna per presentare la sua collezione più preziosa

11 Mag 2026 - 07:04
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Gabrielle Chanel con Luchino Visconti, Parigi, metà degli anni Cinquanta - Fondazione Gramsci, ex collezione privata di Luchino Visconti © all rights reserved (copyright Chanel) © Ufficio stampa

Gabrielle Chanel con Luchino Visconti, Parigi, metà degli anni Cinquanta - Fondazione Gramsci, ex collezione privata di Luchino Visconti © all rights reserved (copyright Chanel) © Ufficio stampa

Chanel torna in Italia. La maison ha infatti annunciato che la sua collezione Métiers d’art 2027 sarà svelata a Roma. L'appuntamento è per mercoledì 2 dicembre, la location - al momento - top secret.

Chanel, la sfilata a Roma e il rapporto con l'Italia

 Dopo lo splendore del lago di Como e di Villa d'Este per presentare la collezione Cruise 2025/26, la maison scrive un nuovo capitolo nella sua storia con il nostro Paese. Gabrielle Chanel lo visitò infatti, per la prima volta nell'estate del 1920. Soggiornò a Roma in diverse occasioni, approfondendo il suo amore per la pittura rinascimentale, l'arte antica e il cinema italiano. Le sue amicizie italiane alimentarono la sua immaginazione e lasciarono una forte impronta sul suo lavoro.

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Chanel, che cos'è la sfilata Métiers d'Art

 Un omaggio al savoir-faire dei numerosi atelier che collaborano con la maison parigina. La sfilata Métiers d'art è un appuntamento annuale che si tiene dal 2002 e che mette in mostra l'eccezionale abilità manuale e il valore dell'artigianalità che si celano dietro ogni creazione esclusiva, tra il prêt-à-porter e la haute couture, e che permettono di realizzare dettagli unici. È un evento itinerante, che dal 2022 si tiene in diverse città del mondo. La collezione 2026 è stata presentata con una sfilata show in una fermata del metrò di New York, quella del 2025 a Hangzhou, viaggio onirico nella Cina tradizionale in un luogo amatissimo da Gabrielle Chanel.

Chanel, i best look della sfilata Métiers d'art 2026 a New York

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© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

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