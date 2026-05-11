Chanel torna in Italia: tutto quello che sappiamo sulla sfilata a Roma

Un omaggio al savoir-faire dei numerosi atelier che collaborano con la maison parigina. La sfilata Métiers d'art è un appuntamento annuale che si tiene dal 2002 e che mette in mostra l'eccezionale abilità manuale e il valore dell'artigianalità che si celano dietro ogni creazione esclusiva, tra il prêt-à-porter e la haute couture, e che permettono di realizzare dettagli unici. È un evento itinerante, che dal 2022 si tiene in diverse città del mondo. La collezione 2026 è stata presentata con una sfilata show in una fermata del metrò di New York, quella del 2025 a Hangzhou, viaggio onirico nella Cina tradizionale in un luogo amatissimo da Gabrielle Chanel.