Dior sfilerà a Dublino: location d'eccezione e un omaggio speciale

Una veduta del Trinity College di Dublino (Instagram, @trinitycollegedublin) | Dior Fall 2027 show in Dublin (courtesy of Dior) © Instagram/Ufficio stampa
Dior sfilerà a Dublino. La collezione autunno 2027 verrà svelata il prossimo venerdì 4 dicembre in una location d'eccezione: il Trinity College di Dublino, l'università più antica d'Irlanda. Le nuove creazioni verranno presentate nella cornice della Old Library dell'ateneo, un edificio del XVIII secolo che ospita una biblioteca e un'istituzione culturale di fama mondiale.
Dior a Dublino, un omaggio speciale
Si tratta della prima volta che il direttore creativo unico Jonathan Anderson presenta una collezione in Irlanda, nonché della prima sfilata della maison nel Paese. Dublino è, inoltre, la città natale di Carmel Snow, caporedattrice dell'edizione americana di Harper's Bazaar, che coniò il termine "New Look" dopo aver visto la collezione di debutto di Monsieur Christian nel febbraio 1947. "Sfilare al Trinity College di Dublino è un sogno che si avvera. Ho iniziato la mia carriera nella moda proprio a Dublino, quindi tornarci ha per me un significato profondamente personale - ha spiegato Jonathan Anderson -. Presentare questa collezione in una cornice così straordinaria, presso un'istituzione dalla storia culturale così importante, è un vero onore".
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Dior Fall 2027 show in Dublin (courtesy of Dior)