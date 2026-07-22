Dior sfilerà a Dublino: location d'eccezione e un omaggio speciale

Si tratta della prima volta che il direttore creativo unico Jonathan Anderson presenta una collezione in Irlanda, nonché della prima sfilata della maison nel Paese. Dublino è, inoltre, la città natale di Carmel Snow, caporedattrice dell'edizione americana di Harper's Bazaar, che coniò il termine "New Look" dopo aver visto la collezione di debutto di Monsieur Christian nel febbraio 1947. "Sfilare al Trinity College di Dublino è un sogno che si avvera. Ho iniziato la mia carriera nella moda proprio a Dublino, quindi tornarci ha per me un significato profondamente personale - ha spiegato Jonathan Anderson -. Presentare questa collezione in una cornice così straordinaria, presso un'istituzione dalla storia culturale così importante, è un vero onore".