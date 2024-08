Charlotte Casiraghi: classe ed eleganza nel segno di Grace Kelly

Sorella di Pierre e Andrea Casiraghi e Alexandra di Hannover, Charlotte è anche un’habitué del Met Gala, la serata evento più spettacolare e importante del mondo della moda. Considerato da molti un red carpet su cui poter osare, indossando outfit piuttosto arditi, si è comunque sempre distinta per la sua classe innata. Tacchi medi, borse piccole, mai un outfit “urlato” o eccessivo.



Laureata in Filosofia alla Sorbona, Charlotte di Monaco è anche appassionata di Letteratura. Per quanto riguarda il make up, predilige un trucco leggero, “acqua e sapone”. Unica concessione, il rossetto nelle nuance nude, rosa e rosso classico. I capelli portati lunghi e sciolti o con un raccolto alto e scomposto, sempre dall’effetto molto naturale.