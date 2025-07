Moda: perché questo cappotto di Dior potrebbe costare 200mila euro

Un capospalla la cui confezione ha richiesto particolare cura e competenza come fosse una creazione Haute Couture. All'opera 12 artigiani, che hanno impiegato 34 giorni di lavoro. Il ricamo, rigorosamente a mano, è stato eseguito con la tradizionale tecnica indiana Mukaish, che vede l'impiego di fili metallici dalla forma piatta applicati sul lato esterno del capo, che in questo caso vanno a ricreare un motivo iconico della maison parigina in color oro.