HOW DARE YOU (Artists: Sharif Amer | Marco Dispenza)

Arte e digitale, “The Art of Insight”: le opere in mostra a Milano

HOW DARE YOU (Artists: Sharif Amer | Marco Dispenza)





UN INCONTRO DI MONDI

delineare un insight

una lettura contemporanea

visione inclusiva

UN OSSERVATORIO INUSUALE

esposte su maxi schermi

quello che accade intorno a noi

vere e proprie opere d’arte

- Se da un lato dedurre, correlare, mescolare, urlare la propria visione rappresentano aspetti del processo creativo, dall’altro analizzare, identificare modelli ricorsivi, convertire la realtà in numeri che descrivano una tendenza costituiscono i passaggi necessari a. Viviamo la realtà odierna, personale e lavorativa in costante tensione tra questi due approcci, uno più intuitivo, l’altro più analitico. Di qui il titolo “The Art of Insight”, per offriredella collisione di questi due sguardi, unache dimostra la convergenza dei due mondi, viscerale e matematico, senza soluzione di continuità. Una mostra di Crypto arte che diventa anche lo scheletro di un’analisi economica e sociologica, il cuore di chi cerca una teoria della grande unificazione.- Nove opere artistiche digitaliche descrivono altrettanti insight, un osservatorio suin una forma inusuale, di empatia e impatto, due mondi che si uniscono rimanendo ciascuno al suo estremo. L’identità ibrida dell’agenzia emerge in tutta la sua forza dirompente: Cheil Italia rispecchia una miscellanea di culture e competenze diverse, che collidono e si inglobano vicendevolmente, generando una realtà tutt’altro che scontata. Il rigore coreano incontra la flessibilità italiana, potenza del dato e creatività si intrecciano, generando non solo performance dal valore misurabile, ma. “Siamo agli inizi di un processo che intende restituire a Cheil Italia un ritratto della sua vera natura, forse fino ad ora celata”, ha spiegato Claudio Nobili, Creative Director di Cheil Italia, nel descrivere le motivazioni che hanno spinto l’agenzia italo coreana ad offrire questa mostra alla città di Milano.