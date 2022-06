Street art, il murale sostenibile più lungo d'Italia: dove trovarlo

Si chiama “We need a change” ed è il murale sostenibile più lungo d’Italia . Realizzato su un muro di cinta del Valmontone Outlet (in provincia di Roma) da Francesco Persichella, alias Piskv, non è solo un’opera d’arte: grazie alle particolari pitture naturali utilizzate, permette infatti di ripulire l’aria come farebbe un bosco di 18 alberi .

"We need a change" è street art utilizzata come strumento di rigenerazione urbana ma anche come mezzo per sensibilizzare e richiamare l’attenzione, in modo diretto ed immediato, al climate change

- "We need a change" è street art utilizzata come strumento di rigenerazione urbana ma anche come mezzo per, in modo diretto ed immediato, al climate change. È un modo inusuale ed immediato per parlare di sostenibilità e metterla in campo concretamente. Grazie alla tecnologia Airlite, infatti, le particolari pitture utilizzate si attivano con la luce e, comportandosi come naturali depuratori,(tra cui ossidi di azoto, benzene e formaldeide) e riducono l’inquinamento atmosferico. Per i 450 mq di superficie del murale sono stati utilizzati 100 kg di vernice che permettono di assorbire, ogni giorno, 23 kg di CO2 (corrispondenti alle emissioni/giorno di 96 auto benzina euro 6). Inoltre, rispetto ad una pittura tradizionale, Airlite evita l’emissione di 235 kg di CO2.- Fortemente voluto dalla proprietà del Centro (DWS GRUNDBESITZ GMBH) e sostenuto dalla property management company Promos, questa iniziativa rientra nell’ambito delle attività di Corporate Social Responsability promosse dall’Outlet di Valmontone. “Questo è un progetto per noi molto importante – dichiara Tomaso Maffioli, Amministratore Delegato Promos – perché ci permette di contribuire ache ospita l’Outlet, con un’opera d’arte dal grande impatto estetico e valoriale, oltre a dare un nuovo e concreto segnale del nostro impegno verso la comunità”. “L’opera si integra perfettamente con il contesto architettonico del Centro e della zona in cui ci troviamo – aggiunge Cristina Lo Vullo, Direttrice Valmontone Outlet. È stata scelta la street art perché è una nuova forma d’arte, moderna e contemporanea, che permette dicon un ampio pubblico, arrivando anche alle giovani generazioni, grazie a un linguaggio diretto e facilmente comprensibile”.