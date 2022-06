Design: a Milano “Seat or Read?”, l'eco-poltrona è di cristallo

È tutta realizzata in cristallo "Seat or Read?" la poltrona firmata da Lorenzo Marini per Santambrogio Milano, esposta fino al 4 luglio prossimo presso la Galleria Gracis del capoluogo lombardo all’interno della mostra personale "Alphatype2022", che celebra i dieci anni di attività dell’artista . Un’opera d’arte che “disintegra le distanze convenzionali” e diventa parte integrante di un arredo di design contemporaneo, da vivere quotidianamente attraverso un rapporto intimo e informale.

– Un’opera. Le lettere di Lorenzo Marini si posano su un quadro di cristallo, che è anche schienale della seduta. “Siamo abituati a vedere l’arte come qualcosa di intoccabile. Qualcosa da appendere alla parete e guardare con rispetto – ha spiegato l’artista –. Ho voluto capovolgere questo paradigma trasformando la mia opera "Snowtype" (una nevicata di lettere liberate), ine l’ho fatto con il materiale che più di ogni altro ha in sé tutta la luce del mondo:”. Un design lineare ed essenziale quello di “Seat or Read?” in pieno stile Bauhaus, fedele ai principi di funzionalismo e purismo formale che caratterizzano tutta la produzione ventennale del brand Santambrogio Milano, specializzato interamente nel design e nell’architettura in cristallo, materiale eco-friendly e riciclabile al 100%. L’attenzione rivolta allasi estende anche alla stampa dell’opera di Marini, realizzata esclusivamente con. Inoltre, il taglio del vetro a getto d’acqua è il procedimento a freddo impiegato per la produzione della seduta: questo implica l’assenza di calore che possa alterare le caratteristiche chimico-fisiche del cristallo.Oltre a Milano, a partire dal prossimo luglio, "Seat or Read?" sarà presentata anche apresso DDC, 134 Madison Avenue, nel cuore del Design District, e da settembre a