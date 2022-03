Tagli di capelli uomo: il bro flow è l'hair look di primavera

Se ci fosse un testimonial, Bradley Cooper sarebbe sicuramente quello perfetto.

Brad Pitt, invece, lo sfoggia praticamente da sempre. Così come avrebbero le lunghezze giuste per prediligerlo anche Keanu Reeves e Timothée Chalamet. Parliamo del bro flow, il taglio di capelli da uomo in grande spolvero in questo inizio di primavera. Tra i pro, l'assoluta semplicità di gestione. Vediamo, allora, come ottenerlo e mantenerlo.