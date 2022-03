Giornata Mondiale del sonno: come dormire per essere anche belli

Tra le numerose virtù del riposo notturno, infatti, c'è il rinnovamento cellulare. È quindi il momento ottimale per favorire il processo di rigenerazione della pelle del viso. Ragione per cui i principi attivi di sieri, oli e creme appositamente formulati per la notte penetrano con maggiore efficacia e interagiscono con questi meccanismi biologici. E proprio durante le ore di sonno entra in gioco pure la melatonina , "l'ormone del sonno", che svolge un ruolo da pacemaker cronologico del corpo.

PER UNA "BEDTIME ROUTINE" PERFETTA - Riposare bene durante le ore notturne è estremamente importante anche per il proprio benessere fisico e mentale perché migliora l’umore, la memoria e la salute, permettendo di affrontare al meglio la giornata. In occasione della Giornata Mondiale del sonno, che cade in questo venerdì 18 marzo, Sognid’oro, da sempre al fianco di chi cerca una coccola rilassante e naturale per finire la giornata, ha selezionato alcuni consigli utili per una "bedtime routine" fatta su misura. Ecco allora, punto per punto, un vero e proprio rituale da seguire ogni sera:



1. Prediligere una cena leggera

2. Evitare fumo, alcol o bevande eccitanti nelle ore serali

3. Praticare yoga o meditazione per scaricare la tensione quotidiana

4. Fare un bagno caldo con olii essenziali rilassanti

5. Sorseggiare una bevanda calda

6. Creare nella camera da letto delle condizioni che favoriscano il relax, dalle luci soffuse all’assenza di tv e dispositivi elettronici, mantenendo una temperatura tra i 16 e i 19 gradi

7. Leggere un libro o ascoltare musica rilassante a basso volume