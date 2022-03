Uomini, la barba corta è il trend del momento: come prendersene cura

PARTIRE DALLA BASE - Stima, infatti, Gillette che l’80% della popolazione maschile italiana ha una pelle sensibile. Bisogna, perciò, apportare la massima protezione durante tutti gli step della rasatura per prevenire le irritazioni e prediligere prodotti come mousse, gel e creme da barba dalle formule prive di alcol e coloranti, dermatologicamente testate e arricchite con ingredienti preziosi quali glicerina, vitamina E, burro di karité.



C’È ANCHE IL POST (RASATURA) - Per quanto riguarda, invece, la cura del viso dopo il rasoio, sì a prodotti con formule leggere che non appesantiscono l’epidermide e garantiscono un facile assorbimento, come il balsamo lenitivo post rasatura e la crema idratante, che nutrono la pelle in profondità. Attenzione anche alla scelta dei rasoi stessi: da prediligere quelli con strisce lubrificanti più ampie e lenitive, grazie all’aggiunta di ingredienti quale l’aloe, micro-pettini per una gestione più accurata dei peli del viso e stabilizzatori che garantiscono una distanza ottimale fra le lame.