Tendenze capelli 2026: i look più belli, le novità in arrivo

"Con questo evento Wella ha riaffermato il proprio ruolo di pioniere nel creare e anticipare le tendenze che domineranno i saloni a livello globale - ha dichiarato Antonella Chiariello, Country manager e Amministratore delegato di Wella Italia -. Make It You Show è stato un momento di celebrazione del talento e dell’identità, in cui ogni look ha raccontato una storia di creatività e autenticità". Nel corso dello show, il brand ha presentato in anteprima le tendenze hair 2026 e ha inaugurato una nuova era nei saloni, introducendo proposte all'avanguardia che rispondono alle esigenze di bellezza consapevole e alle nuove modalità di vivere l’esperienza del colore, sempre più ricca di emozioni e sensazioni. Il viaggio nel colore continuerà anche a casa con una nuova linea, disponibile nei saloni da gennaio 2026, Wella Professionals Ultimate Color, che assicura un colore vibrante e luminoso fino a dieci settimane, con uso regolare.