Tendenze capelli 2026: i look più belli, le novità in arrivo

Trend capelli 2026, i look spettacolari del Wella Make It You Show
I trend e le anticipazioni dal mega show di un evento spettacolare, a cui hanno partecipato più di 2mila hairstylist da tutta Italia
Le tendenze capelli che andranno forte nel 2026 puntano su tagli scalati e destrutturati, come lo shag e il wolf cut, insieme a versioni più mosse e voluminose del caschetto, il bob, anche nella variante lunga. Per quanto riguarda i colori, punteranno su tonalità calde e naturali per castani e biondi, come il miele, il rame, i toni del cioccolato, esaltati da sfumature luminose e morbide. Ad anticipare i principali trend in arrivo, oltre ai backstage delle sfilate di moda, è stato anche un evento spettacolare, che ha visto la partecipazione di più di 2mila hairstylist provenienti da tutta Italia.
Dopo il successo del Golden Wella Show, il brand di colore per saloni "numero 1 al mondo", è tornato a stupire con Wella Make It You Show, mega evento che ha trasformato il colore in un atto d’identità e di creatività. Per la prima volta il PalaDozza di Bologna ha accolto, infatti, oltre 2mila hairstylist provenienti da tutta Italia e celebrato l’evoluzione del parrucchiere moderno, che è anche artista, artigiano e innovatore. Due giornate intense, ricche di ispirazione, emozione e talento, che hanno visto alternarsi sul palco alcuni tra i più grandi nomi dell’hairstyling internazionale come l’eclettico hairstylist toscano Egidio Borri, James Earnshaw, Romeu Felipe e Marco Firriolo, affiancati dai team creativi AHS, Mitù e The Club by HC.
"Con questo evento Wella ha riaffermato il proprio ruolo di pioniere nel creare e anticipare le tendenze che domineranno i saloni a livello globale - ha dichiarato Antonella Chiariello, Country manager e Amministratore delegato di Wella Italia -. Make It You Show è stato un momento di celebrazione del talento e dell’identità, in cui ogni look ha raccontato una storia di creatività e autenticità". Nel corso dello show, il brand ha presentato in anteprima le tendenze hair 2026 e ha inaugurato una nuova era nei saloni, introducendo proposte all'avanguardia che rispondono alle esigenze di bellezza consapevole e alle nuove modalità di vivere l’esperienza del colore, sempre più ricca di emozioni e sensazioni. Il viaggio nel colore continuerà anche a casa con una nuova linea, disponibile nei saloni da gennaio 2026, Wella Professionals Ultimate Color, che assicura un colore vibrante e luminoso fino a dieci settimane, con uso regolare.
Inoltre, a conclusione delle due giornate del Make It You Show, si è tenuta anche la finale nazionale del Wella Trend Vision Award, che ha premiato i migliori talenti emergenti dell’hairstyling italiano, celebrando passione, tecnica e visione. Per l’edizione 2025, il concorso ha proposto due categorie: Transformation Visionary, dedicata alla trasformazione completa del look attraverso colore e taglio, ed Editorial Visionary, che celebra l’interpretazione di uno stile elegante e contemporaneo. I vincitori di ciascuna categoria di questa edizione, Annalisa Angeloni Bernieri e Beatrice Rizzo, rappresenteranno l’Italia nella finale internazionale del contest, in cui si confronteranno i migliori talenti provenienti da tutto il mondo.
