DAL TAGLIO AL COLORE

Tendenze capelli 2026: i look più belli, le novità in arrivo

I trend e le anticipazioni dal mega show di un evento spettacolare, a cui hanno partecipato più di 2mila hairstylist da tutta Italia

09 Nov 2025 - 22:29
 Due dei look presentati al Wella Make It You Show  © Ufficio stampa

 Due dei look presentati al Wella Make It You Show  © Ufficio stampa

Le tendenze capelli che andranno forte nel 2026 puntano su tagli scalati e destrutturati, come lo shag e il wolf cut, insieme a versioni più mosse e voluminose del caschetto, il bob, anche nella variante lunga. Per quanto riguarda i colori, punteranno su tonalità calde e naturali per castani e biondi, come il miele, il rame, i toni del cioccolato, esaltati da sfumature luminose e morbide. Ad anticipare i principali trend in arrivo, oltre ai backstage delle sfilate di moda, è stato anche un evento spettacolare, che ha visto la partecipazione di più di 2mila hairstylist provenienti da tutta Italia.  

Tendenze capelli 2026: dagli hair look al colore, le novità in arrivo

 Dopo il successo del Golden Wella Show, il brand di colore per saloni "numero 1 al mondo", è tornato a stupire con Wella Make It You Show, mega evento che ha trasformato il colore in un atto d’identità e di creatività. Per la prima volta il PalaDozza di Bologna ha accolto, infatti, oltre 2mila hairstylist provenienti da tutta Italia e celebrato l’evoluzione del parrucchiere moderno, che è anche artista, artigiano e innovatore. Due giornate intense, ricche di ispirazione, emozione e talento, che hanno visto alternarsi sul palco alcuni tra i più grandi nomi dell’hairstyling internazionale come l’eclettico hairstylist toscano Egidio Borri, James Earnshaw, Romeu Felipe e Marco Firriolo, affiancati dai team creativi AHS, Mitù e The Club by HC.  

Un mega show per presentare le novità e i prossimi hair trend

 "Con questo evento Wella ha riaffermato il proprio ruolo di pioniere nel creare e anticipare le tendenze che domineranno i saloni a livello globale - ha dichiarato Antonella Chiariello, Country manager e Amministratore delegato di Wella Italia -. Make It You Show è stato un momento di celebrazione del talento e dell’identità, in cui ogni look ha raccontato una storia di creatività e autenticità". Nel corso dello show, il brand ha presentato in anteprima le tendenze hair 2026 e ha inaugurato una nuova era nei saloni, introducendo proposte all'avanguardia che rispondono alle esigenze di bellezza consapevole e alle nuove modalità di vivere l’esperienza del colore, sempre più ricca di emozioni e sensazioni. Il viaggio nel colore continuerà anche a casa con una nuova linea, disponibile nei saloni da gennaio 2026, Wella Professionals Ultimate Color, che assicura un colore vibrante e luminoso fino a dieci settimane, con uso regolare. 

Un concorso per i migliori hairstylist emergenti

 Inoltre, a conclusione delle due giornate del Make It You Show, si è tenuta anche la finale nazionale del Wella Trend Vision Award, che ha premiato i migliori talenti emergenti dell’hairstyling italiano, celebrando passione, tecnica e visione. Per l’edizione 2025, il concorso ha proposto due categorie: Transformation Visionary, dedicata alla trasformazione completa del look attraverso colore e taglio, ed Editorial Visionary, che celebra l’interpretazione di uno stile elegante e contemporaneo. I vincitori di ciascuna categoria di questa edizione, Annalisa Angeloni Bernieri e Beatrice Rizzo, rappresenteranno l’Italia nella finale internazionale del contest, in cui si confronteranno i migliori talenti provenienti da tutto il mondo. 

Trend capelli 2026, i look spettacolari del Wella Make It You Show

1 di 21
© Ufficio stampa | I look spettacolari del Wella Make It You Show
© Ufficio stampa | I look spettacolari del Wella Make It You Show
© Ufficio stampa | I look spettacolari del Wella Make It You Show

© Ufficio stampa | I look spettacolari del Wella Make It You Show

© Ufficio stampa | I look spettacolari del Wella Make It You Show

