Beauty tips, le sopracciglia: come avere “brushy brows” da celebs

Amatissime da star e celebs, danno un effetto di grande naturalezza e hanno forme non troppo definite. Chi non le ha folte di natura può ottenere lo stesso risultato con una routine di bellezza ad hoc: ecco come fare .

Deborah Milano Formula Pura Eyebrow | Una linea composta da tre prodotti specifici, in varie tonalità di colori, per adattarsi a ogni tipologia di pelle e garantire performance straordinarie | Micropencil 03

PER RIEMPIRE E DEFINIRE

la laminazione e il microblading

disegnando piccoli tratti

- Per avere sopracciglia piene e definite ci sono diversi trattamenti che possono essere valutati con il proprio esperto di fiducia, come, una sorta di trucco semipermanente. Per chi preferisse definire e riempire ricorrendo al "fai da te", un valido aiuto arriva da prodotti specifici, come matite, gel colorati, ombretti. Per applicarli, basta seguire la forma naturale dell'arcata sopraccigliaretra gli spazi vuoti, simili ai peletti. E poi pettinare verso l'alto.

PIÙ FOLTE E FORTI

rimedi naturali per stimolarne la crescita

La costanza premia

- In caso di sopracciglia rade, tra ici sono gli impacchi di oli di ricino, di oliva, di mandorle, di cocco, all'aloe vera. Grazie ai loro principi nutritivi, aiutano a renderle più forti, folte e luminose.: vanno applicati regolarmente almeno per qualche mese per ottenere risultati tangibili. Per riattivare la crescita dei peli, molto validi anche i sieri. I migliori sono quelli ricchi di peptidi e biotina.