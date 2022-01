Beauty routine di gennaio: 5 buoni propositi da mette in pratica ora

Il mese delle promesse fatte a se stesse . Tra i buoni propositi di gennaio trovano spazio anche quelli a tema bellezza. La parola chiave della beauty routine, come di ogni trattamento, è sicuramente costanza: ecco allora, in cinque semplici step, le dritte fondamentali e qualche trucco per apportare da subito vantaggi e benefici alla pelle del viso e del corpo .

RICOMINCIARE DAL COLORE – Analogamente a quanto avviene per la scelta dell’outfit, anche per il make up saper indossare i colori giusti aiuta. È il primo dei cinque consigli che arrivano da BioNike, che prevede molteplici tonalità per truccare gli occhi, anche i più sensibili e in presenza di lenti a contatto. Le nuance più vivaci aiutano a partire con il piede giusto e a vestire lo sguardo di una nuova luce.



2. STRUCCARSI SEMPRE – La stanchezza è la peggior nemica della bellezza. Detergere il viso ogni sera ed eliminare ogni traccia di trucco è assolutamente necessario. Non ci sono scuse, la pelle non perdona.



3. NON TRASCURARE LE MANI – L’uso frequente di disinfettanti e i lavaggi ripetuti per igienizzare le mani possono causare secchezza cutanea e, a lungo andare, screpolature e irritazione. Soprattutto in inverno, diventa quindi indispensabile prendersi cura della pelle di questa parte importantissima del corpo e nutrirla a dovere.



4. GIOCARE D’ANTICIPO – Non rimandare a domani quello che si può fare oggi. Bisogna prendersi cura del proprio corpo giorno dopo giorno e giocare d’anticipo: addio per sempre ai trattamenti urto dell’ultimo minuto prima della prova costume e ai trattamenti antirughe quando ormai è troppo tardi. La costanza paga, la pelle ringrazierà tutto l’anno.



5. AGIRE SUBITO – In caso di continui cambiamenti della pelle come rossori, sfoghi acneici, inasprimento delle macchie cutanee, non bisogna trascurare né perder tempo. Rivolgersi a uno specialista è fondamentale, anche per individuare i prodotti giusti con cui intervenire.



Nella foto, l'attrice Olivia Palermo dal suo account su Instagram