Find X3 Series, Oppo lancia i nuovi smartphone con display e fotocamere da 1 miliardo di colori

Presentata sul mercato la nuova gamma Find X3 Series, che include tre modelli: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G. “I nostri clienti potranno riscoprire la realtà che li circonda grazie ad uno smartphone capace di catturare e riprodurre fino a 1 miliardo di colori. Un device che non si contraddistingue solo per le sue performance, ma anche per un design accattivante e moderno, che siamo sicuri sarà capace di lasciare il segno", commenta Maggie Xue, President of OPPO Western Europe.