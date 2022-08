Liste, il countdown è iniziato: alcuni "giochi" sono ancora aperti

Ore e ore di trattative e riunioni. Così i partiti della coalizione di centrodestra cercano di sciogliere gli ultimi nodi. Al suo interno infatti la

Lega

uninominali

è l'unico partito ad aver chiuso le liste degli, mentre negli altri partiti i giochi sono ancora aperti. A villa Certosa Silvio Berlusconi e i suoi hanno trascorso ore a mettere a punto la griglia dei nomi.

Quella

definitiva

Maria Elisabetta Alberti Casellati

Claudio Lotito

Vittorio Sgarbi

Pierferdinando Casini

Stefania Craxi

Giulio Tremonti

- salvo improvvisi cambiamenti - dovrebbe prevedere la presidente del Senatonell'uninominale in Basilicata (a discapito a del sottosegretario potentino all'Editoria, Giuseppe Moles). Il presidente della Lazio,, si aggiudica invece il collegio uninominale al Senato del Molise, mentre alla Camera va l'ex parlamentare Lorenzo Cesa. Sfida diretta tranel collegio uninominale del Senato a Bologna. Scontro in famiglia, invece, in Sicilia, tra, candidata nell'uninominale, e il fratello Bobo, che invece correrà per il proporzionale con il centrosinistra. Mentre è stato proprio il diretto interessato, l'ex ministro dell'Economiaa confermare la sua candidatura con FdI.

Le cose non vanno meglio nel

centrosinistra

Stefano Ceccanti

Nicola Fratoianni

l'ex pentastellata Laura Castelli

. Nonostante infatti il Pd abbia annunciato la chiusura delle liste il giorno di Ferragosto, i dettagli da definire sono ancora molti. È certa la candidatura all'uninominale di Pisa del costituzionalista. A cedergli il posto il leader di Sinistra Italiana, che correrà come capolista per verdi e sinistra solo nei collegi proporzionali della Toscana. Tra nomi certi e smentite, non mancano le polemiche come quella innescata da alcune voci che volevanocandidata del Pd all'uninominale di Novara. Dopo l'autosospensione del membro della direzione dem di Torino è sta la stessa Castelli a smentire il tutto.

Tra gli altri nomi certi ci sono

Luigi Di Maio

Vincenzo Spadafora

candidato con Impegno Civico all'uninominale di Napoli-Fuorigrotta e per Insieme per il futuro al proporzionale in Basilicata. Sempre sul fronte Impegno Civocosi aggiudica il collegio a Cesoria e Davide Crippa quello di Giugliano, sempre in Campania.

I 5Stelle hanno consegnato le liste in Lombardia, dove capolista sarà il presidente Giuseppe Conte.

Italexit schiera capolista nel Lazio Carlotta Chiaraluce, dirigente di Casapound. Albertini contro Calenda per la mancata candidatura a Milano. In Basilicata, l'ex vicepresidente del Pe Pittella dal Pd a Azione.