Elezioni, collegi uninominali e plurinominali: che cosa significa

Che cos'è il collegio elettorale - È una porzione di territorio che racchiude più comuni - o anche più quartieri nelle città più popolate - confinanti. È la base su cui la legge si muove per ridurre milioni di voti e "trasformarli" per arrivare all'elezione dei 400 deputati e 200 senatori.

Collegi uninominali e plurinominali -

Camera dei Deputati

28 circoscrizioni elettorali

14

una Regione

6 regioni più popolate

le circoscrizioni sono 20

un solo rappresentante

più di uno

maggioritario

proporzionale

I collegi possono essere uninominali e plurinominali. Per le elezioni allail territorio italiano è stato suddiviso inconfluiscono con, mentre le altre con una o più province delle. Per il Senato, invece,e seguono esattamente la divisione regionale. A ogni regione, a seconda del numero di abitanti, sono assegnati un numero variabile di collegi plurinominali e per ogni collegio plurinominale sono indicati uno o più collegi uninominali. La differenza tra i due ce la suggerisce la terminologia stessa: si chiamano uninominali i collegi in cui si elegge, plurinominali quelli in cui se ne elegge. I collegi uninominali vengono assegnati con il metodo: il candidato più votato, che ottiene anche solo un voto in più, si prende l'unico seggio in palio. I collegi plurinominali, invece, si assegnano con il: in questo caso il numero può cambiare da uno a otto, in base alla popolazione residente nell’area del collegio, e sono distribuiti tra i partiti in proporzione ai voti che hanno ottenuto. In base a questo metodo, ad esempio, la lista che ottiene il 20% dei voti, avrà conquistato il 20% dei seggi.

La distribuzione dei seggi dopo il taglio dei parlamentari -

37%

61%

collegi plurinominali

2%

voto dall’estero

Con il referendum del 2020, che ha previsto un netto taglio del numero dei parlamentari,ildei rappresentanti verrà eletto con il sistema maggioritario nei collegi uninominali (146 alla Camera e 74 al Senato), ilcon il sistema proporzionale nei(245 alla camera e 122 al Senato) e il restantecon il, con un sistema proporzionale con voto di preferenza su base circoscrizionale.

Si può votare il candidato preferito? -

liste bloccate:

Le preferenze possono essere espresse solo dagli elettori che votano dalla circoscrizione estero, mentre in Italia i collegi uninominali sono assegnati a un solo candidato. Per i seggi distribuiti con il sistema proporzionale partiti o coalizioni presenteranno un elenco di candidati inquesto significa che non possiamo esprimere una preferenza precisa e, quindi, non possiamo scegliere il nome che vogliamo. Una volta arrivati in cabina elettorale potremo votare solo quelle persone già scelte e messe in lista dalle segreterie dei partiti e inseriti nelle liste bloccate.