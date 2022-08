Elezioni, per i "fuorisede": ecco tutte le agevolazioni per il voto

Secondo le stime sarebbero 5milioni le persone che dovranno mettersi sui mezzi e fare una "toccata e fuga" per il voto. Dal 4 marzo 2018 , data delle ultime votazioni per il rinnovo del Parlamento, ormai è passato un po' di tempo. E a ogni appuntamento elettorale, per i più scoraggiati dai chilometri da percorrere, riaffiora la stessa domanda: "Almeno ci sono agevolazioni per i fuori sede che scelgono di andare a votare?". Vediamo nel dettaglio tutte le opportunità offerte dallo Stato.

Chi può votare fuori sede -

trovano ricoverati in un ospedale o in una casa di cura

i militari, i naviganti, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i membri dell'Ufficio elettorale di sezione e i rappresentanti di lista designati dai partiti

La legge dà la possibilità di votare fuori sede, cioè in un Comune diverso rispetto a quello in cui risiede e in cui si trova il suo seggio, solo a determinate categorie di elettori. Ad avere questa possibilità sono coloro che si, ma solo se sono elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della Regione al Senato.

Tutti gli altri non possono votare dove hanno il proprio domicilio temporaneo e, quindi, dovranno per forza spostarsi nel Comune dove si trova il proprio seggio. E, per chi sceglierà di esercitare il diritto al voto, conviene muoversi con il trasporto pubblico. La legge prevede

sconti sui biglietti di treni, aerei e traghetti

Trenitalia -

andata e ritorno in seconda classe

70 per cento

60 per cento

andata

fino al decimo giorno prima del voto

ritorno

alle ore 24 del decimo giorno successivo

documento d'identità

tessera elettorale

Italo

Le riduzioni di prezzo sono disponibili solo per i viaggi di. È previstodi sconto sul prezzo base per i treni di media e di lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte e per il servizio cuccette) e ildi sconto sul prezzo dei biglietti per i treni regionali. Il ticket dipuò essere acquistato con lo scontoe quello difino. Pe ottenere le agevolazioni è necessario presentare unal momento dell'acquisto e al personale di bordo. Per il viaggio di ritorno, invece, bisognerà mostrare la tessera elettorale timbrata per il viaggio di ritorno o un certificato del presidente di sezione che attesti l'avvenuta partecipazione al voto.propone uno sconto del 60 per cento, ma l’acquisto si deve fare online. Durante il viaggio di ritorno è richiesto di mostrare al controllore (oltre al biglietto) la tessera elettorale timbrata al seggio.

Traghetti -

Compagnia italiana di navigazione

può beneficiare di uno sconto del 60 per cento sulla tariffa ordinaria

Chi per votare torna a casa via mare e sceglie la, che copre le rotte verso Sicilia, Sardegna e le Isole Tremiti,, dal decimo giorno prima delle elezioni al decimo giorno dopo il voto. Come per Trenitalia, anche qui sarà necessaria la tessera elettorale per avere l’agevolazione, con il relativo timbro per il viaggio di ritorno.

ItaAirways -

La compagnia di bandiera italiana prevede anche delle agevolazioni per gli elettori fuori sede. Secondo quanto si legge dal sito di Itaairways lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare, è pari a 40 euro applicabile sulla tariffa del biglietto di andata e ritorno, se superiore a 41euro, escluse le tasse e i supplementi. L’offerta è valida solo acquistando online dal sito ufficiale accettando prima i cookies analitici e consentendo l’apertura del pop-up nelle impostazioni del browser. Lo sconto può essere utilizzato solo per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per le prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero.