Usa 2024, Trump: "I migranti avvelenano il Paese, dobbiamo vincere le elezioni" | "Eviterò la terza guerra mondiale, a cui siamo vicini"

Nel corso del comizio, che si è svolto al "Club 47" in occasione di un evento per festeggiare il suo 78esimo compleanno, Trump ha inoltre detto: "Taglierò le tasse, eliminerò quelle sulle mance. Considero ogni mia incriminazione un badge d'onore. Se non corressi per la Casa Bianca, tutto questo non sarebbe successo. Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini", ha messo in evidenza.