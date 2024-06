In vista delle elezioni Usa 2024, nella notte italiana è andato in scena il primo duello tv tra i due candidati alla presidenza, Joe Biden e Donald Trump. Il dibattito si è tenuto negli studi della Cnn ad Atlanta, in Georgia. Diversi gli argomenti toccati, molte le accuse reciproche. Biden, con voce debole e roca per colpa di un raffreddore, ha attaccato Trump reo, a suo dire di aver lasciato il Paese "nel caos totale. L'economia che mi ha lasciato era collassata". "Sono in grande forma, come 20-30 anni fa", ha invece sottolineato Trump, sfidando il rivale a fare un "test cognitivo", sostenendo che non riuscirebbe a finire le prime domande.