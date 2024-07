Usa 2024, George Clooney: "Voglio bene a Joe Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato"

Clooney insiste proprio sul fattore tempo. "Si tratta di età. Niente di più" continua l'attore spiegando che "non vinceremo a novembre con questo presidente. Oltre a ciò, non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione: questa è l'opinione di ogni senatore, deputato e governatore con cui ho parlato in privato" rivela. E non usa tanti giri di parole quando parla del dibattito tra Biden e Trump. "Era stanco? Sì. Un raffreddore? Forse. Ma i leader del nostro partito devono smetterla di dirci di non aver visto quello che 51 milioni di persone hanno visto. Siamo talmente terrificati dalla prospettiva di un secondo mandato di Donald Trump che abbiamo optato per ignorare ogni segnale di avvertimento. L'intervista con George Stephanopoulos ha solo rafforzato quello che abbiamo visto la settimana prima", ha aggiunto.