Amazon vuole comprare TikTok, l'indiscrezione del New York Times

Il colosso dell'e-commerce avrebbe dunque presentato l'offerta per la piattaforma social a meno di tre giorni dal termine utile per trovare un accordo per separare la piattaforma dalla sua proprietà cinese e impedire una messa al bando negli Stati Uniti. Fonti americani affermano però che "diverse parti coinvolte nelle trattative non sembrano prendere seriamente l'offerta" del colosso fondato da Jeff Bezos.