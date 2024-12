Usa, TikTok perde l'appello: la proprietà cinese dovrà vendere o sarà divieto

La Corte d'appello ha sentenziato che "il Primo Emendamento esiste per proteggere la libertà di parola negli Stati Uniti e con questa legge il governo ha agito esclusivamente per proteggere quella libertà da una nazione straniera ostile e per limitare la capacità di quell'avversario di raccogliere dati privati degli americani". Il giudice ha comunque riconosciuto che la decisione avrà "implicazioni significative" per TikTok e i suoi utenti. "Di conseguenza, i milioni di utenti della piattaforma dovranno trovare mezzi di comunicazione alternativi". La colpa di tutto ciò, ha sottolineato ancora la Corte, "è attribuibile alla minaccia della Cina alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, non al governo americano".