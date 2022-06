Spread Btp-Bund sotto i 200 punti | Visco: "Italia meriterebbe meno di 150"

Tra le cause, la crescita di 20 punti base dei titoli di Stato tedeschi e l'allentamento su quelli italiani. Il rendimento del prodotto del Tesoro è sceso sotto il 3,8% dopo aver quasi raggiunto il 4%. Sempre in Germania, i bond a 5 anni salgono di 18 punti base, in Francia di 16.

Le parole di Lindner

- "Non c'è necessità di preoccuparsi", ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Christian Lindner. "Se si guarda con una prospettiva di lungo termine, tassi e spread di oggi sono più bassi di alcuni anni fa. Non c'è necessità d'innervosirsi", ha ribadito.

La reazione di Visco

inferiore a 150

La riunione della Bce

riunione di emergenza

Non c'è panico

- Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha sostenuto che i fondamentali economici dell'Italia non "giustificano" uno spread sopra i 200 punti ma. "Il marcato aumento degli spread sui titoli di Stato registrato in Italia e in Grecia, ma anche in misura più contenuta negli altri Paesi dell'area dell'euro, è un segnale che desta preoccupazioni. Si tratta di tensioni che non sembrano essere spiegate dall'andamento del quadro macroeconomico", ha affermato durante l'intervento nell'ambito di "Analysis: Forum Istituzionale".- Visco ha poi tranquillizzato sulladella Bce: "". È da mesi "che l'inflazione è in rialzo a livello globale, ed è il risultato primo dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali con caratteristiche diverse per aree geografiche", ha evidenziato. "C'è anche il problema del gas, fondamentale per le economie degli Usa e dell'Europea", ha aggiunto.

Questione tasse

- "Non si possono abbassare le tasse. Si può fare una riforma organica perché dobbiamo fare molte cose", è il monito di Visco. Serve "un controllo massimo sull'evasione e un'attenta distribuzione delle risorse, ma non è sulle tasse che dobbiamo discutere la prossima campagna elettorale", ha concluso.