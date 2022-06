Volano i rendimenti Btp, Bce pronta ad agire sullo spread

Il costo dei Btp vola ai massimi da un decennio e la Bce non rimarrà a guardare.

"Non tollereremo episodi di frammentazione finanziaria, come lo spread, che vadano oltre i fondamentali", assicura Isabel Schnabel, del Comitato esecutivo. "Questi strumenti potrebbero risultare diversi, in base a condizioni differenti, ma con durata e salvaguardie fermamente ancorate al nostro mandato. Ma non ci può essere dubbio che, se e quando necessario, possiamo disegnare e dispiegare nuovi strumenti per assicurare la corretta trasmissione della politica monetaria e il nostro mandato di stabilità", ha aggiunto.