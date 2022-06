Visco: "La Bce è sempre il capro espiatorio di tutti i mali"

In Europa ci sono "molti governi e solo una Banca centrale".

Per questo, secondo il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, la Banca centrale "sarà sempre il capro espiatorio per tutti i mali dei singoli Paesi. Su questo fronte, per migliorare la politica monetaria penso che sia fondamentale avere una controparte centrale". Per Visco, inoltre, "ci vorrà tempo ma è fondamentale" anche una vera unione fiscale: "non sappiamo se l'Europa diventerà una federazione, ma dobbiamo fare passi avanti".