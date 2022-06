La Bce annuncia uno scudo "finanziario": lo spread torna a scendere

Il consigliere Bce Centeno: "Scudo risposta adeguata"

- Il governatore della Bce portoghese e consigliere Bce Mario Centeno ha esposto gli orientamenti dell'Eurotower durante un discorso a Lisbona riportato da Bloomberg. In un apparente cenno alla discrepanza tra una svolta nel segno della normalizzazione monetaria e la necessità di continuare a sostenere i debiti con interventi espansivi, Centeno ha spiegato che la politica monetaria "lavora per il medio termine".

Prima linea difensiva i reinvestimenti Pepp

- La prima linea di difesa della Bce contro i rischi di frammentazione finanziaria evidenziata dai picchi degli spread di questi giorni sono i reinvestimenti del programma pandemico Pepp. Lo ha detto il governatore della Banca d'Olanda e consigliere Bce Klaas Knot, secondo cui la decisione del Consiglio della Bca, convocato mercoledì mattina in emergenza, di chiedere agli uffici tecnici un'accelerazione sullo strumento anti-spread serve per avere opzioni nel caso in cui il programma pandemico non basti.

Consiglio direttivo Bce: "State tranquilli" -

"Abbiamo deciso di attivare la flessibilità nell'attività di reinvestimento e abbiamo chiesto ai nostri comitati di lavorare in maniera accelerata sul concepimento di nuovi strumenti per contrastare la frammentazione nel caso in cui il reinvestimento non bastasse - spiega ancora Knot, intervenendo a Young Factor -. Per cui, nel caso in cui il reinvestimento non bastasse state tranquilli, siamo pronti".