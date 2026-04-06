Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi

L'informativa dovrà indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all'utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato. Nel documento ci sono anche indicazioni operative e un utile modello di informativa per supportare le imprese nell'adeguamento alle nuove disposizioni.